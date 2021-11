Astrid Kersseboom was jarenlang een van de vaste gezichten van het NOS Journaal, maar de presentatrice heeft besloten de overstap naar de radio te maken. Vanaf maandag 3 januari presenteert Kersseboom het journaal op NPO Radio 1, meldt de omroep.

"Na 21 jaar tv ga ik terug naar mijn oude liefde, de radio", zegt Kersseboom in een reactie.

Volgens haar is het NOS Radio 1 Journaal "een programma waarvan je als presentator in hoge mate de toon bepaalt en waarin je sterk journalistiek inhoudelijk bezig bent".

De 55-jarige Kersseboom begon in 1998 als nieuwslezer bij het NOS Radionieuws, waarna ze in 2001 overstapte naar NOS Studio Sport. Begin 2004 begon ze met het presenteren van het NOS Journaal. Ze deed niet alleen de bulletins, maar had ook bijvoorbeeld het koningshuis in haar takenpakket.

Bij het NOS Radio 1 Journaal is Kersseboom de opvolger van Jurgen van den Berg.