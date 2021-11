Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson zo lang mogelijk te overleven op een onbewoond eiland. NU.nl spreekt iedere week met de afvaller. Deze week: Dyantha Brooks.

Nadat Loiza Lamers in de vorige aflevering het spel op doktersadvies moest verlaten, was er deze week een kandidaat die zelf niet meer verder wilde. Dyantha Brooks liet zich tijdens de proef nog van haar sterkste kant zien, maar was niet veel later in tranen in gesprek met medekandidaat Rob Geus, omdat beiden hun gezinnen zo misten.

Brooks, moeder van een driejarige zoon en inmiddels in verwachting van haar tweede kind, besloot de andere expeditieleden in te lichten, die er vervolgens voor zorgden dat ze werd weggestemd.

Je hebt jezelf naar huis laten stemmen, omdat je je gezin te erg miste. Kwam dat ineens opzetten of speelde dit de hele expeditie al?

"Ik wist vanaf het begin al dat heimwee mijn valkuil zou kunnen zijn. Ik ben wel vaker voor werk weggeweest, maar nooit zonder contact met het thuisfront. Dat was iets waarmee ik vanaf het begin van de tijd in Kroatië al mee worstelde."

"Na de samensmelting kwamen we erachter dat er nog heel veel mensen over waren (na het vertrek van Brooks zijn er nog zeventien deelnemers in het spel, red.). Toen zonk de moed me wel echt in de schoenen. Het voelde haast alsof we weer helemaal opnieuw moesten beginnen en dat trok ik niet. Het kwam als een verrassing en was niet erg motiverend."

Hoe heb je vervolgens de knoop doorgehakt om te vertrekken?

"Ik heb het gevoel dat ik had na de samensmelting meteen met mijn maatje Robbert (Rodenburg, red.) gedeeld. Hij zei nog wel: 'Nee joh, blijf gewoon, het komt wel goed.' De volgende ochtend werd ik echt met het gevoel wakker dat het mooi was geweest en ik naar huis wilde. Dat heb ik toen meteen in de groep aangekondigd."

"Ik wilde er niet zomaar uitstappen en er moest toch gestemd worden tijdens de eilandraad. Het zou anders een lastige keuze zijn geworden, omdat de samenstelling van de groep weer was veranderd, dus ik heb het ze maar even makkelijk gemaakt."

Hoe was het om vervolgens weer terug naar huis te reizen?

"Normaal baal ik aan het einde van een reis dat het erop zit en dat je weer teruggaat naar het normale leven, maar nu kon de terugreis me niet snel genoeg gaan. Ik was echt de minuten aan het wegkijken. Maar het is zo mooi als je dan op Schiphol aankomt en wordt opgewacht door je man, zoon en ouders."

Wat had je achteraf anders willen doen tijdens je expeditie?

"Spijt van mijn beslissing om te vertrekken heb ik nooit kunnen krijgen, omdat ik in de week na mijn terugkeer in verwachting raakte. Als ik een week later was teruggekomen, had mijn leven er misschien wel heel anders uitgezien en had ik nu niet dat jongetje in mijn buik."

"Wel had ik me misschien wat minder zorgen willen maken over hoe het thuis ging. Ik had niet eens zozeer zelf heimwee, maar vooral een schuldgevoel naar mijn zoontje dat ik zo lang weg was. Ik dacht steeds: wat als hij nu de hele tijd aan het huilen is? Toen ik thuiskwam, zag ik dat alles gewoon goed was gegaan en hij hartstikke verwend was. Als je op dat eiland zit voelt het allemaal heel lang en heftig, maar nu zie ik wel dat het ook zo voorbij is en het gewone leven gewoon doorgaat."

"Waar ik wel trots op ben is wat ik in de proeven heb kunnen laten zien. In het begin was ik wat geïntimideerd door een sportman als Jan van Halst of iemand die zo sterk is als Defano Holwijn, maar ik heb mezelf verbaasd met hoe fanatiek ik ben. En dat terwijl ik eigenlijk de hele tijd nog last had van mijn knie (Brooks kwam in de eerste aflevering ten val, red.). Adrenaline helpt je dan heel ver."

Wie komt het sterkst over en maakt kans op te winnen?

"Ik vind het lastig. Je bent al snel geneigd te kijken naar de krachtige mannen, maar Britte (Lagcher, red.) is superfanatiek, heel sportief en tactisch gezien misschien wel de beste. Zij heeft mij enorm verrast bij het kijken naar de afleveringen."