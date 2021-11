Busje komt zo, het nieuwe programma van Paul de Leeuw, is donderdagavond door 677.000 kijkers bekeken. De entertainmentshow werd op sociale media goed ontvangen.

In het programma reist De Leeuw met een bus door Nederland en verrast hij mensen. Hans Kesting verzorgt de rol van live voice-over.

Met Busje komt zo maakt de presentator na jaren weer een eigen programma voor BNNVARA. Eerder maakte hij de overstap naar RTL, waar hij na korte tijd weer vertrok.

In gesprek met RTL Boulevard liet De Leeuw weten dat hij overweegt te stoppen met het maken van amusementsprogramma's als Busje komt zo geen succes blijkt. "Ik moet wel zeggen: dit is wel het programma waarvan ik denk: ik kijk er zelf met plezier naar, ik heb het met plezier gemaakt en als het niet werkt, om wat voor reden dan ook, dan kan ik niet zeggen: ik ga over een jaar weer wat anders maken."

Voorafgaand aan Busje komt zo was Ik Vertrek te zien, dat ruim 1,4 miljoen kijkers wist te trekken.