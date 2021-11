De politie heeft donderdagavond een 58-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg aangehouden op verdenking van mishandeling van een persfotograaf. De fotograaf werd rond 19.15 uur in de plaats mishandeld en bestolen van zijn fotoapparatuur.

De fotograaf raakte volgens de politie niet ernstig gewond en kwam met de schrik vrij. Hij was in opdracht van de Gooi- en Eemlander naar het uitvaartcentrum aan de Hooistreep in Bunschoten gegaan om foto's te maken van de afscheidsbijeenkomst van een van de twee mannen uit de plaats die dit weekend om het leven kwamen, meldt de krant.

De fotograaf stond op de openbare weg toen er een man op hem afkwam en hem mishandelde.

Op basis van de verklaring van de fotojournalist werd de man even later aangehouden, aldus de politie. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en wordt verhoord. De persfotograaf heeft zijn camera teruggekregen.