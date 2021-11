Irene Moors zal niet te zien zijn in een nieuw seizoen van De TV Kantine, zo vertelde ze donderdagavond in RTL Boulevard. Carlo Boszhard vertelde later aan tafel bij talkshow Jinek dat het programma voorlopig ook niet terugkomt. "Dat pak ik later weer op", zei hij.

"Ik heb besloten dat het na twaalf seizoenen genoeg is geweest", aldus Moors, die sinds 2009 met Carlo Boszhard en steeds wisselende bekende Nederlanders mensen persifleerde in het programma. "Voor mij is het gewoon mooi geweest. Die pruiken en die dingetjes, dat hoeft voor mij niet meer."

De laatste seizoenen gaven Boszhard en Moors al meer ruimte aan andere BN'ers die goed kunnen persifleren, zoals Elise Schaap en Chantal Janzen.

Dat Moors stopt, betekent niet het einde van haar en Boszhard als televisieduo. "Nee zeg", aldus Moors. Boszhard voegde daaraan toe dat hij al bezig is met het ontwikkelen van een nieuw programma voor het duo, dat al sinds eind jaren tachtig samen programma's maakt.