Het Openbaar Ministerie (OM) gaat Bilal Wahib niet vervolgen in de zaak waarbij de 22-jarige zanger, presentator en acteur een minderjarige jongen onder het mom van een grapje vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien in een livestream op Instagram.

Volgens het OM is er wel sprake van een strafbaar feit, maar wordt de zaak geseponeerd omdat justitie van mening is dat het gaat om "een volstrekt misplaatste actie". Ook heeft het slachtoffer aangegeven geen behoefte te hebben aan een strafrechtelijke vervolging

"Het was een onzekere tijd en ik ben blij dat het nu eindelijk voorbij is", zegt Wahib donderdag in een reactie.

"Ik heb veel geleerd van deze periode en kan met zekerheid zeggen dat ik een heel stuk volwassener ben geworden. Ik kijk met een positieve blik naar de toekomst waarbij ik mij ga focussen op mijn passies: muziek en acteren. Ik hoop met heel mijn hart dat het goed gaat met het jongetje."

Omroepen stopten samenwerking met Wahib

Volgens zijn advocaat Nienke Hoogervorst is het goed dat er niet is overgegaan tot strafrechtelijke vervolging. "Daarnaast is er oog geweest voor het feit dat cliënt afspraken heeft gemaakt met de jongen en dat cliënt zelf ook persoonlijk en professioneel zwaar is getroffen." Welke afspraken het betreft, zegt Hoogervorst er niet bij.

Het online incident vond plaats in maart, waarna Wahib eind juni voor het eerst zijn verhaal deed in de talkshow Op1. Hij vertelde toen onder meer dat hij eerst niet doorhad dat hij fout zat, maar nu veel spijt heeft. Ook zei hij "tot een regeling" te zijn gekomen met de jongen, maar details liet hij achterwege.

Wahib ondervond direct na de gebeurtenissen de gevolgen van zijn acties. Zo beëindigden diverse omroepen de samenwerking met hem, werd de Edison Pop-muziekprijs die hij zou winnen niet aan hem uitgereikt en schorste Instagram hem levenslang.