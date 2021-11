De kans is groot dat De Dansmarathon, het SBS-programma uit de koker van John de Mol dat vorige maand op televisie was, volgend jaar terugkomt.

Volgens De Mol is de kans dat het programma terugkeert 95 procent, zo vertelde hij donderdagavond tijdens het evenement This Year Next Year toen hij werd geïnterviewd door Humberto Tan. De Dansmarathon is ook verkocht aan Duitsland.

In De Dansmarathon moesten de deelnemers met zo min mogelijk pauze vijftig uur achter elkaar dansen om kans te maken op een hoofdprijs van 100.000 euro.

In het laatste uur streden nog twintig van de honderd gestarte koppels om de hoofdprijs. Iets meer dan een miljoen televisiekijkers zagen hoe Tawatha en Jermaine uiteindelijk als winnaar uit de bus kwamen. Zij hadden van alle overgebleven dansparen in vijftig uur tijd de minste pauze genomen, slechts 35 minuten.

Ben Saunders kandidaat in Avastars

De Mol vertelde tijdens het evenement ook over het nieuwe programma Avastars, waarin van een zangtalent en een danstalent één virtueel supertalent wordt gemaakt. Ben Saunders wordt één van de kandidaten, aldus De Mol, die deelnemers aan talentenjachten die daarna geen grote muziekcarrière hadden een tweede kans wil geven. Saunders won in 2011 The voice of Holland.

De winnaar van Avastars, dat vanaf begin volgend jaar te zien is bij SBS6, mag onder meer een duet opnemen met Davina Michelle.