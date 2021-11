Kinderen in heel Nederland kijken reikhalzend uit naar 13 november: dan komt Sinterklaas weer aan. De intocht is live via televisie te volgen en wordt traditiegetrouw vol spanning opgebouwd in het Sinterklaasjournaal. De details van het journaal blijven geheim, maar dit is wat we nu weten.

Dieuwertje Blok schuift weer achter het bureau voor het dagelijkse journaal om 18.00 uur. Het verhaal houdt omroep NTR nog geheim en Blok is niet beschikbaar voor interviews. Uiteraard is de formule ieder jaar ongeveer hetzelfde: Sint en de Pieten komen naar Nederland, maar er gaat iets fout. Toch is op 5 december alles gelukkig weer opgelost.

De intocht vindt op 13 november plaats, maar kan net als vorig jaar niet live worden bezocht. Vanwege de coronamaatregelen werd vorig jaar gekozen voor een ontvangst op een geheime locatie, op de Dieuwertje Blokkade, waarna de Sint naar het Grote Pietenhuis vertrok. Op die locatie kwamen burgemeesters met kinderen uit hun eigen stad langs om Sinterklaas te verwelkomen.

Voor die opzet is ook dit jaar weer gekozen, maakte de NTR deze zomer al bekend. De makers van het kinderprogramma worden geprezen om hun creativiteit, dus ook dit jaar zal het verhaal weer net anders in elkaar steken. Waarschijnlijk wordt niet nog een keer voor de Dieuwertje Blokkade gekozen, maar de aankomst is wel weer op een geheime locatie.

Gemeentes hebben allemaal hun eigen manier om de intocht in hun stad te organiseren. In Amsterdam mogen kinderen langs de route staan, in Rotterdam is de aankomst op het Willemsplein een besloten evenement met zevenduizend toeschouwers en in Apeldoorn is gekozen voor een pepernotenroute waarbij Sinterklaas plaatsneemt in de muziektent om kinderen toe te zwaaien.