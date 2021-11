Het Commissariaat voor de Media (CvdM) zal geen onderzoek doen naar de beschuldigingen van antisemitisme aan het adres van Taco Dankers, de inmiddels opgestapte voorzitter van Ongehoord Nederland (ON!). Het CvdM laat desgevraagd aan NU.nl weten dat zo'n onderzoek niet binnen zijn toezichtstaak ligt.

Dankers kwam woensdag in opspraak door een NRC-artikel waarin staat dat hij een leidende rol heeft binnen een antisemitische stichting.

"Mijn aanblijven zou de belangrijke missie van omroep Ongehoord Nederland schaden. Daarom leg ik vandaag, 3 november 2021, mijn functie neer als voorzitter van de raad van toezicht", zei Dankers kort na de publicatie.

De NPO liet weten in gesprek te gaan met de omroep en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding en heeft het CvdM verzocht de berichtgeving van NRC te onderzoeken. Een nader onderzoek naar Dankers komt er echter niet, zegt het CvdM.

"Het is onze rol om erop toe te zien dat publieke omroepen zich houden aan de Mediawet om zo de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod te bewaken. In het NRC-artikel wordt een link gelegd tussen Ongehoord Nederland en activiteiten van de heer Dankers. Beoordeling van deze activiteiten valt niet binnen ons toezicht", zegt een woordvoerder.

"Voor alle publieke omroepen in het bestel geldt dat ze zich vanaf het moment van toetreding tot het bestel moeten houden aan de regels van de Mediawet. Als blijkt dat een omroep mogelijk de regels van de Mediawet overtreedt, kan het Commissariaat overwegen een onderzoek in te stellen."

De NPO zegt in een reactie op het besluit van het CvdM: "We moeten dit besluit nog officieel krijgen. Onze officiële aanvraag was woensdag nog niet klaar. Wij doen verder alles wat in onze macht ligt om hiernaar te laten kijken. Daarnaast gaan we nog steeds met ON! en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding in gesprek."