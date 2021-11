Tiger King-ster 'Joe Exotic' heeft een agressieve vorm van prostaatkanker. Dat laat de realityster vanuit de gevangenis weten middels een handgeschreven brief die hij op Instagram deelt.

In het bericht zegt Joe Maldonado-Passage dat hij nog wacht op meer testuitslagen.

De voormalige tijgerparkhouder zit een lange celstraf uit voor enkele gevallen van dierenmishandeling en het beramen van een moordaanslag op zijn aartsrivaal Carole Baskin. Zelfs nu lijkt hij nog erg met haar bezig te zijn: "Ik weet zeker dat Carole hier een feestje om viert", schrijft hij in de brief.

Daarin vraagt hij zijn volgers ook zich in te zetten voor zijn vrijlating. "Ze hebben bewijs dat ik dit niet heb gedaan", aldus Exotic, zonder prijs te geven wie die 'ze' precies zijn. "Er is geen reden waarom de openbaar aanklager dit nog langer moet uitstellen. Ik wil naar huis zodat ik behandeld kan worden en van de tijd kan genieten die mij nog gegeven is met de mensen die me liefhebben."

De advocaat van Exotic, John Phillips, deelde de Instagrampost op Twitter en schreef daarbij: "Ik kan bevestigen dat Joe kanker heeft. We hebben maandag gesproken en waren allebei in tranen. Hij moet om zoveel redenen vrijgelaten worden en we werken hard om dat te bereiken."