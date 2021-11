De Russische autoriteiten hebben de verblijfsvergunning van Tom Vennink, correspondent voor de Volkskrant in Moskou, per direct ingetrokken. Volgens de krant is dat gedaan vanwege "administratieve overtredingen". Hij mag tot januari 2025 Rusland niet meer in, aldus de Volkskrant.

Maandag hoorde de correspondent dat hij het land binnen drie dagen moest verlaten vanwege overtredingen van een paar jaar geleden, schrijft de krant woensdagavond.

Zo kreeg Vennink in november 2019 een boete omdat hij zijn verblijfsadres in Moskou niet op tijd had doorgegeven aan de autoriteiten. In januari 2020 volgde een boete nadat hij de provincie Tsjoekotka bezocht zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd.

Hoofdredacteur: Reden is raadsel

Voor hoofdredacteur Pieter Klok is het een raadsel waarom de Russische regering dit nu heeft besloten, zegt hij tegen de krant. "In voorgaande jaren waren dergelijke administratieve overtredingen nooit een belemmering om de verblijfsvergunning te verlengen."

Volgens de Volkskrant geven de autoriteiten geen verklaring waarom ze "de oude overtredingen plotseling aanvoeren als grond voor uitzetting".

Secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) vindt dat Rusland met de maatregel tegen Vennink een zorgelijk signaal heeft afgegeven. "Het heeft er immers alle schijn van dat dit om politieke redenen is gebeurd", aldus Bruning. De NVJ-secretaris laat weten dat hij met de hoofdredactie van de Volkskrant en Vennink wil gaan bespreken wat ze kunnen doen om ervoor te zorgen dat de correspondent zijn werk weer kan gaan doen in Rusland.

Knapen: Ambassadeur om opheldering gevraagd

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen laat desgevraagd weten het zeer te betreuren dat de correspondent het land is uitgezet. "Persvrijheid is een groot goed en wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat journalisten hun werk kunnen blijven doen", aldus Knapen.

Het ministerie staat in contact met de Volkskrant en heeft op diverse manieren met Moskou contact gehad over de zaak. "Onze ambassadeur in Moskou heeft om opheldering gevraagd. Ook hebben we in Den Haag met de Russische ambassadeur over de zaak gesproken. Daarop hebben we het antwoord gekregen dat het visum van de correspondent om administratieve redenen niet verlengd kan worden."