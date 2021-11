De redactie van Per Seconde Wijzer vindt het jammer dat Maarten van Rossem zijn deelname aan het tv-programma als onaangenaam heeft ervaren. De makers van het tv-spel laten weten dat ze juist hebben geprobeerd om leuke invalshoeken te bedenken die bij de interessegebieden van de bekende historicus passen.

Van Rossem liet in de laatste aflevering van zijn podcast weten dat hij met een negatief gevoel terugkijkt op zijn deelname aan de duizendste aflevering van Per Seconde Wijzer, die vorige week woensdag op tv was.

De 78-jarige Amerikadeskundige had maar weinig vragen goed en wijt dat aan de redactie, die zich niet aan gemaakte afspraken zou hebben gehouden. Hij kreeg vragen die volgens hem "met de beste wil van de wereld" niet in zijn vooraf opgegeven interessegebied, de Verenigde Staten na 1945, pasten. Hij noemde het een "onaangename ervaring".

"Wij vinden het jammer dat hij het zo heeft ervaren. De redactie was juist zo blij met de deelname van Van Rossem", laat de redactie van Per Seconde Wijzer weten in een reactie. "Van Rossem zegt dat de redactie zich niet aan afspraken over de quizvragen zou hebben gehouden, maar naar aanleiding van de door hem aangegeven interessegebieden hebben wij juist geprobeerd daar leuke invalshoeken bij te bedenken en die in een vraagvorm te gieten."

'Proberen altijd aan te sluiten op spelerskennis'

De redactie zegt ook binnen het terrein van de twintigste eeuw te zijn gebleven, en dan met name de Verenigde Staten en de Koude Oorlog. "Het is niet zo dat een speler alleen maar vragen krijgt binnen één specifiek interessegebied. Wij proberen altijd aan te sluiten op de kennis van een speler, maar op een originele manier. Dat is de aard van de quiz. Helaas blijkt uit zijn reactie dat Van Rossem het anders heeft ervaren."

De makers laten weten wel blij te zijn met zijn deelname omdat hij onder meer "interessante dingen heeft verteld rond de personen en zaken die in de vragen aan bod kwamen".

Naast Van Rossem was ook NOS-presentator Jeroen Stomphorst te gast in de jubileumquiz. Beide mannen speelden 4.000 euro bij elkaar voor het goede doel UNICEF.