Vier Nederlandse televisieprogramma's maken dit jaar kans op de prestigieuze Gouden Roos, een van de belangrijkste televisieprijzen van Europa. Project Rembrandt (NTR), Het geheim van de Meester (AVROTROS), Hitte (EO) en Hoofdzaken (VPRO) zijn in de race voor een prijs, maakte de Zwitserse organisatie van de Rose d'Or woensdag bekend.

Project Rembrandt en Het geheim van de Meester maken beide kans in dezelfde categorie, namelijk Kunst.

In Project Rembrandt gaat presentator Annechien Steenhuizen in acht afleveringen op zoek naar de meest getalenteerde kunstschilder van Nederland. In Het geheim van de Meester reconstrueert een team van vier experts een bekend werk van een grote kunstenaar. In het seizoen dat nu kans maakt op de Gouden Roos was dat onder meer Het Melkmeisje van Johannes Vermeer.

Hitte, een online dramaserie van de EO, maakt kans in de categorie Multiplatform-serie. Hitte is een thriller over het klimaat en is alleen online te zien via NPO3.nl. Het VPRO-programma Hoofdzaken maakt kans in de categorie Jeugd. In het programma nemen kinderen plaats in de stoel van kapper Marco en vertellen ze hem via de spiegel over een bijzonder deel van hun leven.

De genomineerden zijn door 150 mediaprofessionals uit de internationale televisiewereld gekozen uit 750 inzendingen. De uitreiking vindt dit jaar digitaal plaats, op 29 november.

Vorig jaar maakten drie Nederlandse programma's kans op de prijzen, namelijk Frontberichten (BNNVARA), Toren C (VPRO) en Het Videodagboek van Anne Frank (NTR). Geen van de genomineerden wist de Gouden Roos te verzilveren. In 2019 wonnen wel twee Nederlandse programma's een prijs, de documentaire The Greenaway Alphabet en de NPO-webserie #Tagged.