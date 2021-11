Cilly Dartell heeft voorzichtig positief nieuws te horen gekregen van haar artsen. De voormalige presentatrice, die aan longkanker lijdt, deelde vorige week dat er mogelijk uitzaaiingen bij haar waren geconstateerd, maar schrijft nu op haar Facebook-pagina dat haar situatie stabiel is.

"De boel is stabiel, dus dat is fantastisch", laat Dartell weten. "Toch ben ik er nog niet." De voormalige presentatrice van programma's als Hart van Nederland en Shownieuws liet vorige week weten dat er plekken op haar longen en hersenen waren ontdekt die nog onderzocht moesten worden. Voor de hersenen kreeg ze bestraling en voor de longen een test van een nieuw middel.

Dartell zegt erg moe te zijn van de behandeling aan haar longen. "Dat is vrij frustrerend, kan ik zeggen. Ik wil van alles, maar ik kan niks. Hopelijk wordt hier snel een oplossing voor gevonden."

Vorig jaar mei maakte Dartell bekend dat er in februari van dat jaar longkanker bij haar was geconstateerd. Dat was ook in 2016 het geval. In mei 2020 liet ze nog weten dat ze geen chemokuren meer hoefde en dat haar toestand stabiel is.