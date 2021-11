Het Glazen Huis keert terug bij 3FM tijdens de Serious Request-week. Voor het eerst in vier jaar laten radio-dj's zich weer voor een week opsluiten in een radiostudio waarin 24 uur per dag radio gemaakt zal worden. Het nieuwe Glazen Huis komt in Amersfoort te staan.

Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen trekken in de week voor Kerstmis in het huis en maken van 18 tot en met 24 december 24 uur per dag radio. Dit jaar haalt 3FM geld op voor het Wereld Natuur Fonds en zet de zender zich in tegen klimaatverandering door Zuid-Amerikaanse regenwouden te beschermen en herstellen.

3FM Serious Request is nooit geëindigd: na de laatste Glazen Huis-editie in 2017 werd er geld opgehaald met de Lifeline, waarvoor de dj's door het land wandelden en ook 24 uur per dag radio bleven maken. Hoogendoorn deed ook mee aan die edities, maar snapt dat het Glazen Huis nu terugkomt.

"Destijds was er behoefte aan iets nieuws en we hebben met de Lifeline iets neergezet dat nog nooit gedaan was, dat was ook heel bijzonder. Maar het Glazen Huis heeft een speciaal plekje in mijn hart en het overtreffen kan eigenlijk niet, dat hoorden we ook van de luisteraars: mensen misten het toch wel erg. Dan zijn we mans genoeg om te zeggen: dit was het niet, we gaan weer dat huis in", aldus de radio-dj in gesprek met NU.nl.

Het Glazen Huis is zoals de mensen het gewend zijn, maar toch anders. Waar jarenlang geen maaltijd werd genuttigd door de radio-dj's, zijn er dit jaar wel gewoon snacks. En het Glazen Huis is interactief: in het gebouw wordt het broeikaseffect nagebootst en alleen door acties van het in Amersfoort aanwezige publiek daalt de temperatuur. Zo kan het gebeuren dat Hoogendoorn en zijn collega's straks met 35 graden zitten te werken; trainen in een sauna is daarom wellicht geen overbodige luxe. "Ik weet eigenlijk niet wat het maximum is, haha. Ik laat me ook wel een beetje verrassen, dat is ook leuk. Maar even oefenen is misschien wel een goed idee."

Marktaandeel schommelt, luistercijfers vallen tegen

De luistercijfers van NPO 3FM zijn nog altijd niet op het niveau waarop de zender en de dj's het graag zouden willen zien. Het marktaandeel schommelt al lang rond de 2 procent, en daarmee is 3FM de elfde zender van Nederland. Of het Glazen Huis daar verandering in gaat brengen, weet Hoogendoorn niet.

"Ik vind dat 3FM betere luistercijfers dan deze verdient, maar ik ben het inmiddels ook wel gewend dat we niet meer in de hoogtijdagen zitten. Natuurlijk hoop ik dat we weer omhooggaan, maar gefrustreerd ben ik er niet meer over. Ik ben blij dat het Glazen Huis er weer is en hoop dat heel veel mensen het er over hebben en gaan doneren. Dat verdient dit doel ook."

Op het hoogtepunt van 3FM Serious Request werd er 13 miljoen euro opgehaald. Een streefbedrag wil Hoogendoorn nu niet noemen. "Het is flauw om te zeggen, maar daar gaat het gewoon echt niet om. Serious Request gaat niet over cijfers, maar over dat gevoel van saamhorigheid. Ik weet nog zo goed dat Giel (Beelen, red.) ooit eens aan een jongetje vroeg hoeveel geld hij had opgehaald. "2 euro!", riep hij toen trots. Dan maakt het toch niet uit hoeveel het is? Het idee dat zo'n jongetje zijn spaarpot met muntjes van 10 cent heeft leeggegooid is waar je bij stil moet staan. Ik hoop dat dat dit jaar ook zo gaat."