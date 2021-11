De NPO gaat in gesprek met de leiding van Ongehoord Nederland (ON!), de omroep die per 2022 een vaste plek krijgt in het omroepbestel. Dat laat de NPO weten in een reactie op een NRC-artikel waarin gemeld wordt dat voorzitter Taco Dankers van de raad van toezicht van ON! ook een leidende rol speelt binnen een antisemitische stichting.

ON!-voorzitter Dankers maakt deel uit van de leiding van Gefira. Deze stichting verspreidt op regelmatige basis antisemitische teksten. Volgens Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner is het bulletin dat Gefire in september uitgaf "een manifest dat zo uit de Tweede Wereldoorlog lijkt te komen". In de teksten wordt gesproken over de macht van Joden en "ondermijning van het 'witte' Europa".

"We zijn zeer geschrokken van de berichtgeving in NRC vanmorgen over de voorzitter van Ongehoord Nederland. We gaan uiteraard zo snel mogelijk hierover in gesprek met de leiding van deze nieuwe omroep", schrijft de NPO op Twitter.

Ook wordt er overleg gevoerd met Verdoner. "Antisemitisme en racisme verdienen geen enkele ruimte bij de publieke omroep", aldus de NPO. "Daarom hebben we aan het Commissariaat voor de Media gevraagd de berichtgeving zo snel mogelijk te onderzoeken."

Dankers is als voorzitter van de raad van toezicht bij ON! eindverantwoordelijk voor de koers van de nieuwe omroep. Hij heeft leiding over de directie, die bestaat uit onder anderen boegbeeld Arnold Karskens, en beheert de miljoenen euro's (minimaal 3,6 miljoen) die de omroep krijgt om televisie te maken. Overigens wil ON!-oprichter Karskens met de omroep juist positieve berichtgeving over Israël verspreiden en lijken zijn ideeën dus tegenstrijdig met de antisemitische uitingen van Dankers.

Komst ON! werd eerder al risico genoemd

ON! is samen met Omroep ZWART benoemd tot aspirant-omroep en mag daardoor de komende vijf jaar programma's maken.

Eerder werd er al kritiek geuit op de toets die wordt gebruikt om nieuwe omroepen te beoordelen. De Raad van Cultuur stelt dat de toets niet kritisch genoeg is en dat er vaak te positief is geoordeeld, ondanks de "serieuze bezwaren" van de adviseurs tegen de komst van de omroepen. De Raad noemt de komst van ON! zelfs "een risico".