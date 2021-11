Verspreid over NPO1, RTL 4 en SBS6 hebben dinsdagavond ruim vijf miljoen mensen naar de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gekeken. Daar werd onder andere bekendgemaakt dat het gebruik van de coronapas breder wordt ingezet en dat mondkapjes terugkeren in publieke ruimtes.

Veruit de meeste mensen bekeken de persconferentie via NPO1 (3,18 miljoen). Ook bij RTL 4 werd de persconferentie goed bekeken: 1,52 miljoen mensen schakelden daar in, via SBS6 keken nog eens 331.000 mensen.

De nieuwe maatregelen gaan vanaf zaterdag gelden. Een week later zal worden besloten of het nodig is verdere maatregelen in te voeren.

Nu wordt het coronatoegangsbewijs op meer plekken verplicht: naast in de horeca, casino's, bij bepaalde evenementen en cultuurlocaties als theaters of bioscopen ook op doorstroomlocaties als musea en sportscholen. Ook buiten op terrassen van horecagelegenheden moet voortaan een QR-code worden getoond. Ditzelfde geldt bij sportwedstrijden, op zowel professioneel niveau als amateurniveau.

De persconferentie was veruit het best bekeken televisieprogramma van dinsdag. De besluiten waren ook via de radio en online te volgen; via de livestream van NU.nl keken bijna 69.000 mensen.

De dagtopvijf van dinsdag 2 november 1. NOS Journaal Extra - Persconferentie (NPO1) - 3.180.000 kijkers

2. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 2.334.000 kijkers

3. Khalid & Sophie (NPO1) - 1.647.000 kijkers

4. RTL Nieuws Extra - Persconferentie (RTL 4) - 1.519.000 kijkers

5. Hello Goodbye (NPO1) - 1.503.000 kijkers