Wilfred Genee zal vooralsnog niet overstappen naar streamingplatform Viaplay. In de uitzending van RTL Boulevard van maandagavond werd gesuggereerd dat de presentator zich gemeld zou hebben bij het Zweedse bedrijf. Ook Shownieuws bracht het onder de aandacht.

In het radioprogramma Veronica Inside laat Genee dinsdag weten dat er van een overstap geen sprake is. "Ik heb tegen het meisje van Shownieuws gezegd: 'Er wordt zoveel over mij geroepen.' Als ik moet gaan reageren op alles dat over mij geroepen wordt, dan ben ik een week bezig. Mijn baas heeft zelf ooit jaren geleden gezegd: 'Je hoeft niet op alles te reageren.'"

Genee vervolgt dat hij ook helemaal geen reden heeft om te reageren: "Ik heb volgens mij net voor twee jaar (bij Talpa, red.) bijgetekend. Voor een nieuwe talkshow. Dus het is helemaal niet relevant. Op dit moment ga ik niet naar Viaplay."

Op de vraag of hij wel met het bedrijf heet gesproken, zegt Genee: "Dat is niet relevant. Ik zit hier en ik heb getekend."

Viaplay is vanaf 2022 in Nederland te zien. In navolging van de Formule 1 en de Duitse Bundesliga is ook het darts vanaf volgend jaar in Nederland te zien op het nieuwe streamingplatform . Het Zweedse bedrijf Nordic Entertainment Group (NENT Group) heeft de uitzendrechten van alle grote toernooien van profbond PDC bemachtigd. Het darts werd in Nederland jarenlang uitgezonden op RTL 7.

Wie de programma's van het streamingplatform wel gaat presenteren is nog niet bekend.