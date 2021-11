In 2020 zijn wereldwijd in totaal 62 journalisten vermoord vanwege hun werkzaamheden, laat VN-organisatie UNESCO dinsdag weten op de Internationale Dag tegen Straffeloosheid van Misdaden tegen Journalisten. Dit aantal is aan het stijgen: vorig jaar waren het er 42.

In de afgelopen veertien jaar - tussen 2006 en 2020 - zijn meer dan twaalfhonderd journalisten vermoord tijdens of vanwege hun werk. In 90 procent van de gevallen is de dader onbestraft gebleven.

"Dit laat ziet dat het rechtssysteem en de veiligheidsprotocollen het laten afweten", zegt UNESCO-directeur Audrey Azoulay. "Staten hebben dus de plicht om journalisten te beschermen en ervoor te zorgen dat de daders van misdaden tegen hen worden gestraft."

Journalisten krijgen volgens de organisatie vaker te maken met bedreigingen en andere gevaarlijke situaties, zoals ontvoeringen en martelingen. Dit is een gevolg van het toenemende wantrouwen vanuit burgers naar de pers toe, dat een dieptepunt beleeft tijdens de coronapandemie. Precieze cijfers hierover worden niet vrijgegeven.

"Als de toegang tot informatie wordt bedreigd, ondermijnt dit het bestaan van de democratie en rechtsstaat", zegt António Guterres, secretaris-generaal van de VN.

Ook in Nederland neemt die dreiging toe. Steeds meer Nederlandse mediaorganisaties schaffen daarom steekwerende vesten en bodycams aan om medewerkers te beschermen tijdens risicovolle verslaggeving, liet PersVeilig maandag weten aan NU.nl.

Dinsdag is de Internationale Dag tegen Straffeloosheid van Misdaden tegen Journalisten. Hiermee worden VN-lidstaten ertoe opgeroepen geweld en misdrijven tegen journalisten terug te dringen en de persvrijheid te beschermen. De datum is gekozen ter nagedachtenis aan twee Franse journalisten die op 2 november 2013 om het leven zijn gebracht in Mali.