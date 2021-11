De special Het klimaat, zijn we te laat? is maandagavond door 809.000 kijkers bekeken. De show, gepresenteerd door Winfried Baijens, eindigde daarmee op de twaalfde plaats op de lijst met de meest bekeken programma's.

De liveshow over het klimaat volgde direct na het NOS Journaal van 20.00 uur, dat met bijna 1,94 miljoen kijkers het best bekeken programma van de avond was. Een nieuwe aflevering van Spoorloos, dat na Het klimaat, zijn we te laat? werd uitgezonden, trok 998.000 kijkers.

RTL wist weer meer dan een miljoen kijkers te trekken met Kopen Zonder Kijken. Daar keken maandagavond 1,2 miljoen mensen naar. Chateau Meiland op SBS6 kwam net boven de miljoen uit.

Leonie ter Braak en Wendy van Dijk presenteerden op SBS6 de tweede aflevering van Cupido Ofzo, een datingshow voor mensen met een beperking. Er keken met 384.000 iets meer mensen dan vorige week, toen het programma met 364.000 kijkers van start ging.