Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson zo lang mogelijk te overleven op een onbewoond eiland. NU.nl spreekt iedere week met de afvaller. Deze week: Loiza Lamers.

Als terugkerend oud-deelnemer aan Expeditie Robinson ligt de lat hoog: je wil eigenlijk verder komen dan de vorige keer en het ook nóg beter doen in alle spellen. Dat maakt het een zwaar seizoen, want de Kroatische eilanden bieden weinig eten en zijn een stuk kouder dan de Filipijnen. Dus er is sowieso al extra uitdaging.

Van de oud-deelnemers hoefde tot nu toe alleen Saar Koningsberger het veld te ruimen, maar daar is deze week verandering in gekomen. Niet omdat iemand een duel heeft verloren of eruit is gestemd door medekandidaten, maar puur omdat het op medische gronden niet meer veilig was om door te gaan. En Loiza Lamers, die dit overkwam, baalt er stevig van.

Je hebt om medische redenen de Expeditie moeten verlaten, kun je vertellen wat er is gebeurd?

"Voor iedere opdracht krijgen we even een medische keuring om te kijken of alles nog goed gaat. Voorafgaand aan deze proef is door de arts tegen mij gezegd dat het niet verantwoord was om door te gaan. Mijn lichaam was op, hoewel ik mentaal nog wel door wilde gaan. Maar de arts zei: 'Wij vertrouwen het gewoon niet.' Ik snap dat het voor kijkers als een verrassing kwam, dat was het voor mij eigenlijk ook. Ik snap ook dat iedereen probeert uit te vinden wat het was, de reden dat ik naar huis ging. Maar ik heb besloten de precieze reden voor me te houden, ik ben altijd heel open over alles, maar ik hou dit liever voor mezelf."

"Ik zag dat mensen nu ook speculeren dat het mijn TIA was (het model werd in 2017 getroffen door een TIA, red.). Daar kan ik duidelijk over zijn: dat was het niet. Maar het was wel klaar. En ik vind het heel knap van de programmamakers dat ze dat menselijke aspect steeds ook in het oog houden. Wij moeten afzien en dat maakt mooie televisie. Maar als het gevaarlijk is, grijpen ze altijd in."

Bij de vorige editie stond je net niet in de finale, hoe is het dan om nu eerder te moeten stoppen?

"Ik vind het heel belangrijk dat ik nooit heb opgegeven. Bij mij is het eigenlijk altijd mind over body: dan zie ik een spel en denk ik dat ik het eigenlijk niet aankan, maar besluit ik het toch gewoon te doen. Maar nu was het klaar, dat had ik zelf ook door toen ik daar zat bij de arts. Je moet naar je lijf luisteren op zo'n moment. Daarom heb ik me er ook redelijk snel bij neer kunnen leggen: het kon niet anders."

"Ik ben er wel achter gekomen hoe moeilijk het is om weg te gaan en te weten dat de expeditie nog een hele tijd doorgaat. De vorige keer moest ik eruit en had je de dag erna de halve finale en snel daarna was het klaar, dat vond ik wel prima. Maar nu wist ik: het gaat daar gewoon nog weken door. Dat vond ik heel lastig."

Hoe was het om weer thuis te komen?

"Heel gek. De vorige keer ben ik dertig dagen van huis geweest, op een totaal andere locatie waar je ook nog echt ver voor moest reizen. Nu stond je eigenlijk meteen weer in de bewoonde wereld. Het voelde ook niet alsof ik heel lang ben weggeweest, dat contrast was er veel minder. En het was gek hoe ik me voelde. De vorige keer voelde ik me zo sterk, ik gloeide echt nog na. Nu moest ik echt bijkomen."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Niets. Ik ben niet iemand die met spijt op dingen terugkijkt. Je leert ook van je fouten. En dit is een avontuur voor het leven. Hoe sterk je als mens naar de basis terug moet, het is bijna satanistisch. Je moet je erdoorheen vechten met elkaar, opgeven is geen optie. Althans, voor mij dan, hè. Dat je wakker wordt en merkt dat je geen energie meer hebt en denkt: hoe kom ik deze dag door? Dat ik tegen Saar zei: 'Het gaat niet vandaag.' En dat we dan samen op de rotsen gingen zitten praten en janken, om elkaar vervolgens aan te kijken en te zeggen: 'Wat zijn we eigenlijk een verwende meiden, hè?' We hebben er ontzettend om zitten lachen."

Wie komt het sterkst over?

"Ik vind dit seizoen echt vol met Robinsons zitten, ook de deelnemers die voor het eerst meedoen. Maar het liefst zie ik Do, Loek (Peters, met wie Lamers ook aan De Verraders meedeed, red.) of Robbert (Rodenburg, een goede vriend van Lamers, red.) winnen."