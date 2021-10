Het nieuwe seizoen van Mindf*ck heeft zaterdagavond ruim 1,4 miljoen kijkers getrokken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). De NPO1-hit, waarin illusionist Victor Mids onverklaarbare illusies uitlegt en trucs uithaalt met BN'ers, was daarmee het op een na best bekeken programma van de dag.

Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur was met meer dan 1,7 miljoen kijkers meer in trek. Na Mindf*ck volgt het NOS Journaal van 18.00 uur, waarvoor 1,2 miljoen mensen naar NPO1 schakelden.

Chantals Pyjama Party was op RTL 4 met iets meer dan een miljoen kijkers goed voor de gedeelde vijfde plaats in de top 25 van best bekeken programma's van de dag. Opvallend detail was dat haar programma volgens SKO gemiddeld precies net zoveel kijkers trok als Matthijs Gaat Door op NPO1, namelijk 1.091.000.