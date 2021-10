Tineke de Nooij presenteert zaterdag de laatste aflevering van haar radioprogramma voor Omroep MAX, vertelde de tachtigjarige presentatrice zaterdagmiddag in haar eigen TinekeShow. Ze wil meer genieten van haar vrije tijd en gaan reizen.

De Nooij vertrekt zondag voor een vakantie. Haar radioprogramma zal de komende maanden gewoon doorgaan, maar zonder de presentatrice die haar naam aan de titel verleent. Ook blijft ze verbonden aan Omroep MAX en zal ze invalwerk voor de omroep doen.

Begin 2022 zal een speciale uitzending van de TinekeShow worden uitgezonden waarin De Nooij centraal staat. "Ruim tien jaar heb ik dagelijks een programma gemaakt en de laatste twee jaar wekelijks", zegt de presentatrice, die in 2010 begon met haar eigen show.

"Reken maar dat ik dat allemaal zal missen, vooral de luisteraars met hun support en enthousiasme, de muziek en wat dacht je van mijn leuke collega's, maar ik heb het gevoel: ik moet nu op reis nu het nog kan. Ik kijk er ontzettend naar uit."

Omroepbaas Jan Slagter moedigt het besluit van De Nooij aan. "Hoe kwiek en energiek ze op haar tachtigste is, daar kan ik alleen maar van dromen. Ik gun Tineke ontzettend haar vrije tijd en geef haar graag de ruimte om te genieten van het leven en mooie reizen te maken."

De presentatrice is momenteel ook te zien in de discovery+-documentairereeks Jomanda: Lady Of The Light, waarin ze op zoek gaat naar het medium Jomanda.