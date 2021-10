De nieuwe aflevering van K2 zoekt K3, dat op primetime werd uitgezonden door SBS6, is bekeken door 185.000 kijkers. De show waarmee de meidengroep K3 een vervanger van de vertrekkende Klaasje Meijer hoopt te vinden, trok opnieuw minder kijkers dan vorige week.

Die aflevering werd gezien door 227.000 mensen. In de finale op 27 november wordt bekend wie naast Hanne Verbruggen en Marthe De Pillecyn het derde K3-lid wordt.

De derde aflevering van The Masked Singer voerde de kijkcijferlijst aan met een kijkersaantal van 2.071.000. Dat waren er iets minder dan vorige week, toen ruim 2,1 miljoen kijkers op het entertainmentprogramma afstemden.

Het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1 was met een kleine 1,7 miljoen kijkers het op een na best bekeken programma. De derde plaats was voor het RTL Nieuws van 19.30 uur op RTL 4, waar ruim 1,2 miljoen mensen naar keken.