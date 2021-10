Al sinds Uhhh... vergeet je tandenborstel niet! (1995-1999) en Ron's Honeymoonquiz (1987-1996) droomt Chantal Janzen van een eigen spelshow. Met Chantals Pyjama Party is het nu eindelijk zover. De presentatrice vertelt in gesprek met NU.nl niet alleen dat ze heel blij is dat het programma er nu is, maar ook hoe ingewikkeld het soms kan zijn als mensen direct hoge verwachtingen hebben.

Janzen is niet alleen de presentatrice van het programma waarin duo's de strijd aangaan voor een vakantie en daarvoor allerlei opdrachten moeten uitvoeren, maar ook de producent. Die dubbele pet heeft ze steeds vaker op, en daarnaast heeft ze nog haar eigen tijdschrift &C.

Op de vraag of het nooit lastig is om altijd maar 'het gezicht van' te moeten zijn, zegt ze eerlijk: "Soms wel. Ik vind het jammer dat het meteen een ding is als ik zeg dat ik weleens het theater in zou willen. Dat klinkt ondankbaar of verwend, maar dat bedoel ik niet."

"Als ik zeg: 'Ik wil het theater weleens in', bedoel ik een klein zaaltje. Dat ik ergens iets probeer en kijk hoe het gaat", vervolgt Janzen. "Maar het is eigenlijk altijd meteen: 'O, Chantal wil het theater in! Carré?!' Nee! Ik wil ook weleens in de luwte iets proberen. Op televisie, zoals met dit programma, heb je geen try-outs. Toen ik in het theater stond nog wel. Dat mis ik."

"Ik heb het tijdschrift overigens bewust niet Chantal genoemd. Nu hangt mijn eigen naam er minder aan vast en hoef ik niet overal bij betrokken te zijn. Soms krijg ik een mail met: 'We hebben deze campagne gemaakt, wil jij er nog even naar kijken?' Heerlijk is dat, het hangt niet allemaal van mij af. Overigens is dat een mooie bijkomstigheid, want het is niet de reden dat ik het niet zo noemde. Ik vond het vooral gewoon veel 'te' allemaal: en veel op tv en dan ook nog je naam als merk, dat vond ik te veel druk."

'Ik heb alle spellen zelf uitgeprobeerd'

Janzen won al zes keer de Televizier-Ster en haar televisieprogramma's trekken eigenlijk altijd een miljoenenpubliek. Daardoor ligt de lat heel hoog, al heeft de presentatrice daar tijdens de opnames van Chantals Pyjama Party gelukkig steeds minder last van.

"De druk om te scoren blijft altijd wel, maar je weet gewoon niet hoe het ontvangen gaat worden", aldus de presentatrice. "Dat heb ik inmiddels wel geleerd. Dus ik heb tijdens de opnames vooral heel erg genoten en geprobeerd er zoveel mogelijk uit te halen. Ik heb alle spellen zelf uitgeprobeerd, want ik vind het ook leuk om eens ondersteboven in een bak met knuffels te hangen of om in een klittenbandpak aan een muur te kleven, en ik heb onwijs gelachen met iedereen."

Chantals Pyjama Party wordt op zaterdag om 20.00 uur uitgezonden op RTL 4: het tijdstip waarop mensen met het hele gezin kijken. Janzen heeft haar zoons daarom ook om advies gevraagd. "Ik heb ze van tevoren de 'tandenborstelshow' laten zien en die vonden ze leuk, al zie je dat die ook al gedateerd is, want het gaat te langzaam. Zij vinden zelf de kennisvragen heel leuk, dus die zitten er ook in aan het einde. Ik vind het zelf ook leuk een beetje af te wisselen."

Over een kijkcijferaantal wil Janzen zich niet uitspreken; dat doet ze al jaren niet meer. "Maar laat ik het zo zeggen: 'Ik wil natuurlijk niet dat men massaal niet kijkt. Maar ik luister altijd heel veel naar wat mensen in het vak ervan vinden, want daar leer je weer van.'"