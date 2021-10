Cilly Dartell, die eerder dit jaar vertelde dat haar longkanker stabiel is, laat volgens RTL Boulevard weten dat de ziekte zich mogelijk heeft verspreid. Er zijn inmiddels ook plekken aangetroffen in haar longen en hersenen, die nog worden onderzocht.

"Bestralingen voor de laatste (hersenen, red.) en een zogenoemde trial voor de eerste (longen, red.). Een test van een nieuw middel om de plekken in de longen te bevechten", aldus de voormalig Hart van Nederland-presentatrice op haar Facebook-pagina.

Deze week worden scans gemaakt en binnenkort ontvangt Dartell de uitslag. "Een van mijn lieve vriendinnen zegt altijd dat ik in de juiste rij moet gaan staan bij de uitslag. Ik heb me voorgenomen dat te gaan doen. We gaan ervoor", zet Dartell, die woensdag 64 is geworden.

In mei liet de presentatrice nog weten dat ze geen chemokuren meer hoefde te ondergaan en dat haar toestand stabiel was.

Dartell maakte in mei 2020 bekend dat er in februari van dat jaar longkanker bij haar was geconstateerd. Dat was ook in 2016 het geval. Ze meldde in 2013 dat ze COPD heeft, een ziekte die vaak leidt tot ernstige benauwdheid, kortademigheid en veel hoesten.