285.000 mensen hebben woensdagavond naar de eerste aflevering van het door Eddy Zoëy gepresenteerde Ranking the Stars gekeken. Op sociale media wordt door veel kijkers gezegd dat Paul de Leeuw, die het programma jarenlang presenteerde, erg wordt gemist.

Het aantal kijkers ligt te laag voor een plek in de dagtop 25. Zoëy zei van tevoren tegen NU.nl dat hij het echt op een andere manier zou gaan presenteren dan De Leeuw.

"Ik ben tijdens Ranking vooral mezelf en er hangt geen bepaalde druk dat ik grappig moet zijn. Dat heb ik ook gezegd tegen RTL: als je een tweede Paul zoekt, dan moet je iemand anders vragen. Een groot gedeelte zal Paul gaan missen, maar ik kan me ook voorstellen dat er een groep is die het juist nu wél leuk vindt", aldus Zoëy.

Op sociale media is via de hashtag #rankingthestars te lezen dat mensen niet tevreden zijn over de nieuwe presentatie. De Leeuw vertrok naar verluidt omdat hij andere ideeën voor het programma had dan de leiding van RTL. Een jaar geleden begon het najaarsseizoen van Ranking the Stars nog met 472.000 kijkers.

Voor een plek in de dagtop 25 waren 372.000 kijkers nodig; zo veel mensen keken woensdag naar Shownieuws.