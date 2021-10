"Corona was een crisis van kleuterformaat vergeleken met wat ons te wachten staat door klimaatverandering", lijkt demissionair premier Mark Rutte in een nieuwe video te zeggen. Maar de Rutte in de video is niet echt. Het gaat om een zogenoemde deepfake van De Correspondent die daarmee de klimaatcrisis onder de aandacht wil brengen.

In de video lijkt het alsof demissionair premier Rutte een toespraak houdt, maar de beelden en zijn stem zijn bewerkt. De Correspondent maakt dat ook direct duidelijk en wil kijkers absoluut niet voor de gek houden.

Het journalistieke platform zegt wel dat de Rutte in de video "het eerlijke verhaal over de klimaatverandering" vertelt. Zo zegt de nep-Rutte dat de zeespiegel in 2150 wereldwijd met 5 meter is gestegen en dat hij in al zijn kabinetten het klimaatprobleem onvoldoende aandacht heeft gegeven.

In een uitvoerige verantwoording legt De Correspondent niet alleen uit waarom deze deepfakevideo is gemaakt, maar ook wie eraan heeft meegewerkt en hoe de video tot stand is gekomen. Daarnaast zegt het platform dat het project werd overzien door een jurist.

"Door KlimaatRutte het eerlijke verhaal over klimaatverandering uit te laten spreken, willen we laten zien hoe klimaatleiderschap eruit kan zien. We vragen iedereen die ook gelooft dat doortastend klimaatleiderschap nodig is de video van KlimaatRutte met zo veel mogelijk mensen te delen. Zo laten we de échte Mark Rutte zien dat er veel draagvlak is voor het eerlijke verhaal."

De Correspondent is zich ervan bewust dat het maken van zulke video's gevaarlijk is in tijden van nepnieuws. Daarom zou het platform hebben samengewerkt met een deepfakemaker die kijkers niet voor de gek wil houden.

"Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat het te allen tijde voor iedereen duidelijk is dat de video van Mark Rutte niet echt is."