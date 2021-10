Ewout Genemans en zijn bedrijf No Pictures Please gaan contact opnemen met de politie op Curaçao nadat zij "met teleurstelling en afkeuring" naar zijn documentaire over het politieapparaat op het eiland heeft gekeken. Dat laat een woordvoerder van RTL woensdag weten. Genemans is behalve presentator ook de producent van het RTL-programma Ewout.

Genemans maakte voor RTL 5 een aflevering van zijn programma over "de duistere kant van Curaçao".

De betreffende aflevering werd maandagavond uitgezonden en bevat verschillende beelden van politieacties in het land. Volgens de Curaçaose politie had Genemans beloofd de documentaire voor uitzending aan de politie te laten zien, maar is dat niet gebeurd. Ook zou Genemans de documentaire onder valse voorwendselen hebben gemaakt.

Momenteel kijkt de politie van Curaçao of er juridische stappen gezet kunnen worden tegen de programmamaker.

Eerder dit jaar was er al enige ophef in het land toen de lokale pers niet aanwezig mocht zijn bij een politie-inval. De Koninklijke Marechaussee had op dat moment naar eigen zeggen mensen ingehuurd om een documentaire te maken over de bestrijding van criminaliteit.

Achteraf bleek het te gaan om Genemans en zijn crew. Dat zorgde voor veel onbegrip en boosheid bij de Curaçaose pers.