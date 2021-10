De NOS is in het bezit van de rechten voor zowel het EK als het WK vrouwenvoetbal. Het is niet bekend hoeveel de NOS moest betalen om de wedstrijden van de toernooien, die in 2022 en 2023 worden gehouden, uit te mogen zenden.

Het EK is volgend jaar in Engeland, het WK is een jaar later in Australië en Nieuw-Zeeland. Van het WK 2023 wordt iedere dag een wedstrijd uitgezonden. Hieronder vallen sowieso alle wedstrijden van Nederland, de halve finales en de finale.

De Oranjevrouwen staan momenteel op de eerste plaats in de kwalificatiepoule voor het WK. Op vrijdag 26 november speelt de ploeg een belangrijke wedstrijd tegen Tsjechië.