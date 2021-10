Charles Groenhuijsen vindt dat Op1 bij afwezigheid van een vaste presentator moet terugvallen op een van de andere vaste presentatoren. Een te grote roulatie is volgens hem verwarrend voor de kijkers.

"Is er nu iemand ziek of met vakantie, dan vliegt men meteen weer een ander gezicht van die omroep in. Waarom niet gewoon terugvallen op een van die andere negen die er al zitten? Je moet helderheid scheppen naar de kijker", zegt Groenhuijsen in een interview in Nieuwe Revu.

Volgens hem zou het dus beter zijn als de makers van het programma iemand van de vijf andere duo's zouden kiezen.

"Al die presentatoren bij Op1 oogt verwarrend en onrustig. Volgens mij kunnen we inmiddels het Guinness World Records-boek halen. Geen programma ter wereld met zo veel presentatoren."

Groenhuijsen presenteert de talkshow zelf ook, samen met de 41-jarige Carrie ten Napel. Binnenkort krijgt hij gezelschap van Fidan Ekiz, die het programma samen met Sven Kockelmann zal gaan presenteren.

"Sven ken ik goed. Een uitstekende presentator voor wie, terecht, veel gelobbyd is. Fidan kreeg bij De Vooravond van BNNVARA een standje en gaat zich nu profileren aan het andere uiterste van het spectrum: WNL. Prima, toch? Ik ga er met belangstelling naar kijken."