De eerste aflevering van een nieuwe reeks van het programma Hello Goodbye heeft dinsdagavond ruim een miljoen kijkers getrokken, blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

De KRO-NCRV-show is daarmee na vier nieuws- en actualiteitenprogramma's de best bekeken uitzending van de avond geworden.

In Hello Goodbye praat Joris Linssen op luchthavens met reizigers over hun gevoelens en gedachten. De rode draad in de gesprekken van deze editie is de coronapandemie: het coronavirus heeft reizen en het bezoeken van geliefden veel minder vanzelfsprekend gemaakt.

Het best bekeken programma van de dinsdag was het NOS Journaal van 20.00 uur, dat 1,6 miljoen kijkers wist te boeien.