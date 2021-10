De politie op Curaçao heeft dinsdagavond (lokale tijd) laten weten dat ze "met teleurstelling en afkeuring" de documentaire hebben gezien die Ewout Genemans voor RTL 5 heeft gemaakt over 'de duistere kant van Curaçao'. De uitzending werd maandagavond uitgezonden en bevat verschillende beelden van politieacties.

Volgens de Curaçaose politie is de documentaire gemaakt onder andere voorwendselen en zou Genemans hebben beloofd om voor uitzending de documentaire nog aan de politie te laten zien. Dat is volgens haar niet gebeurd. Momenteel wordt onderzocht of er juridische stappen tegen de programmamaker kunnen worden ondernomen, zo stelt de politie.

In mei dit jaar ontstond al commotie op het eiland toen lokale pers werd weggehouden bij een inval van de politie. Volgens de politie had op dat moment de Koninklijke Marechaussee mensen ingehuurd om een documentaire te maken over de bestrijding van criminaliteit. Dat bleek achteraf Genemans te zijn.

Dat lokale fotografen en cameramensen toen weg werden gehouden zodat hij beelden kon maken, zorgde voor veel onvrede bij de Curaçaose pers. De politie legde later uit dat dit werd gedaan vanwege een documentaire in opdracht van de marechaussee.

De politie laat nu weten dat ze is overvallen door de uitzending van Genemans. Die stelt op zijn beurt de documentaire te hebben gemaakt om aandacht te besteden aan de "duistere en criminele kanten van het eiland" dat volgens hem door veel Nederlandse toeristen als een paradijs wordt gezien.