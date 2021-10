Na vijftien reeksen is Paul de Leeuw niet langer het gezicht van Ranking the Stars: hij is vervangen door Eddy Zoëy, die de nieuwe spelleider wordt van het programma waarin BN'ers ongegeneerd hun mening over elkaar spuien. De Leeuw was onlosmakelijk verbonden met de show en Zoëy snapt daarom dat mensen het jammer vinden dat hij het stokje overneemt.

"Ranking the Stars was een fantastische Paul de Leeuw-show, en dat bedoel ik positief', zegt de 54-jarige Zoëy. "Maar er is nu niet meer één persoon die alle aandacht krijgt."

Toen Zoëy werd gepolst om de presentatie over te nemen - naar verluidt had De Leeuw plannen voor het programma die niet aansloten bij de wensen van RTL - was hij naar eigen zeggen wel verrast. "Ik zag mezelf niet direct als de meest logische opvolger. Ik ben toch niet iemand die de comedy aan zijn kont heeft hangen."

In de versies van Ranking die in het buitenland worden gemaakt fungeert de presentator vaker als aangever dan als komiek, een rol die Zoëy goed past. "Ik ben tijdens Ranking vooral mezelf en er hangt geen bepaalde druk dat ik grappig moet zijn. Dat heb ik ook gezegd tegen RTL: als je een tweede Paul zoekt, dan moet je iemand anders vragen. Een groot gedeelte zal Paul gaan missen, maar ik kan me ook voorstellen dat er een groep is die het juist nu wél leuk vindt."

De kijker hoeft niet bang te zijn dat de show nu minder grof wordt. "Die seksgrappen worden vaak genoeg gemaakt door het panel", zegt Zoëy. Er wordt wel op toegezien of grappen door de beugel kunnen.

"Paul de Leeuw zei al eerder dat de humor die hij zich altijd toegedicht heeft, in deze tijd minder goed kan. RTL zit daarbovenop en kijkt of een grap kan of niet. Maar er glipt altijd wel iets doorheen waar mensen zich aan kunnen storen, want humor gaat toch vaak ten koste van iets of iemand."

'Qucee kan goed incasseren'

Behalve het brengen van scherpte en energie moet je als presentator van Ranking ook voorbereid zijn: aan de nieuwe reeks doen tientallen verschillende BN'ers mee. Onder anderen Patricia Paay, Gaby Blaaser en Maxim Hartman zitten achter het paneldesk. "Ik lees mezelf van tevoren wel in, want het is handig als iemand iets zegt over een verbroken relatie en dat je dan weet hoe dat zit", vertelt Zoëy.

"Paul had het voordeel dat hij jarenlang met veel dezelfde mensen werkte. Wij hebben veel verschillende kandidaten en dus moest ik iedere dag opnieuw beginnen. Hij kende ze goed en wist bijvoorbeeld ook hoe een grap het hardst bij iemand kan aankomen."

In het komende seizoen ligt de focus meer op het leren kennen van de mensen. "We zijn echt nog aan het bouwen, zodat we hopelijk in een later stadium kunnen terugkomen op eerdere uitspraken en grappen. Maar wat me opviel is dat de panelleden heel creatief zijn met hun humor en ook veel zelfspot hebben."

Dat merkte Zoëy bijvoorbeeld op bij YouTuber Qucee. "Die kan goed incasseren, is erg open en stelt op maffe momenten vragen. En er kwamen best veel dingen uit Dennis Schouten waarbij iedereen dacht: wat is dit nou weer? Sommige mensen zijn zo open. Dat zie je vooral bij de nieuwe generatie. Dat kan op een vervelende manier bij je terugkomen, maar Dennis zei alleen maar: dit moet je juist als promo gebruiken."

De presentator is niet van plan om donderdagochtend de site met kijkcijfers nauwlettend in de gaten te houden. "Ik wil alleen nog maar televisie maken die ik zelf leuk vind. Hoeveel mensen er kijken vind ik niet belangrijk. Het kan best dat de cijfers tegenvallen en dat er beraad komt, maar het was echt een feestje om te maken."