De eerste aflevering van het nieuwe datingprogramma Cupido Ofzo heeft maandagavond 364.000 kijkers naar SBS6 getrokken. Wendy van Dijk en Leonie ter Braak presenteren het programma.

Cupido Ofzo is een Belgisch format dat zich richt op het liefdesleven van mensen met autisme, een verstandelijke beperking of een hersenaandoening die niet is aangeboren.

Het programma valt buiten de kijkcijferdagtop 25 van Stichting KijkOnderzoek.

Cupido Ofzo begon na Chateau Meiland, dat door ruim een miljoen mensen werd bekeken. Het realityprogramma staat daarmee zevende op de lijst met de best bekeken programma's van maandag.

Het NOS Journaal van 20.00 uur (1,9 miljoen) kijkers is het best bekeken programma van maandag, gevolgd door twee programma's op RTL 4: het RTL Nieuws van 19.30 uur (1,46 miljoen) en Kopen Zonder Kijken (1,33 miljoen).