Dave Chappelle blijft achter zijn omstreden comedyspecial The Closer staan. De komiek deelde maandag op Instagram een video waarin hij zegt dat hij merkt dat hij gecanceld wordt na alle ophef rond de show en dat er al shows zijn afgezegd.

"Jullie zeggen dat jullie een veilige werkomgeving willen bij Netflix", zegt Chappelle. "Maar ik ben de enige die niet meer naar kantoor kan."

Chappelle vertelt dat hij een documentaire heeft gemaakt op basis van een voorstelling die hij tijdens de coronacrisis in elkaar draaide. Verschillende festivals die eerder aangaven de film te willen vertonen, hebben dat besluit volgens de komiek teruggedraaid. Daarom organiseert hij zelf een aantal vertoningen.

"Geen filmbedrijf, geen studio, geen festival - niemand wil meer iets met deze film te maken hebben. Goddank voor Ted Sarandos (de CEO van Netflix, red.), hij is de enige die me nog niet heeft gecanceld."

Komiek stelt voorwaarden voor gesprek

In de Netflix-special maakt Chappelle een aantal grappen die door critici als transfoob worden gezien. Dat leidde ertoe dat een aantal werknemers van de streamingdienst afgelopen week uit protest het werk kort neerlegde.

De komiek ontkent dat hij een ontmoeting met de activisten heeft geweigerd. "In de media is beweerd dat ik was uitgenodigd om met de transgender medewerkers van Netflix te praten, maar dat ik die uitnodiging heb afgeslagen. Dat is niet waar. Als ik was uitgenodigd, was ik daarop ingegaan, hoewel ik niet precies weet waar we het over moeten hebben."

De komiek liet eerder weten in gesprek te willen met gekwetste medewerkers en anderen die het gesprek willen aangaan, maar hij laat nu weten hierbij voorwaarden te stellen.

Zo wil hij alleen met hen praten als ze The Closer daadwerkelijk helemaal gezien hebben. Hij zegt ook dat hij de tijd en plaats van het gesprek wil bepalen en grapt ten slotte dat wie met hem wil praten eerst moet toegeven dat Hannah Gadsby niet grappig is. Die comédienne is een van de mensen die felle kritiek hebben geuit op Chappelle en Netflix-baas Sarandos.