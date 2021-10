Nikkie de Jager gaat aan de slag voor RTL. De YouTuber verzorgt de presentatie van De Enige Echte, een programma waarin een bekende Nederlander ontmaskerd moet worden uit een reeks 'klonen'.

In de show worden meerdere acts opgevoerd door mensen die er ongeveer hetzelfde uitzien. Een van hen is een bekende Nederlander en vervolgens moet geraden worden wie dat is.

Het is het eerste programma dat de 27-jarige De Jager presenteert voor RTL. Eerder was ze te zien in Make-up Cup voor NPO Zapp en ook was ze een van de presentatoren van het Eurovisie Songfestival, dat dit jaar in Rotterdam plaatsvond.

De Jager won dit jaar bovendien de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentatrice.

Van De Enige Echte is vooralsnog één aflevering aangekondigd. Die is op donderdag 23 december om 20.30 uur te zien.