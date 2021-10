De Nederlandse talkshows zijn niet van plan de coronaregels voor het aantal gasten of het toelaten van publiek aan te passen zolang het demissionaire kabinet niet met nieuwe maatregelen komt. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP langs de diverse omroepen en zenders.

Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), stelde zondagavond in Humberto dat hij zich heel ongemakkelijk voelt bij de volle talkshowtafels nu het aantal coronabesmettingen weer snel oploopt. Zo zat hij eerder bij Op1 met zes mensen aan tafel.

Hij pleitte ervoor dat Nederlanders zelf meer verantwoordelijkheid nemen in plaats van te wachten op nieuwe regels van het kabinet.

"We monitoren zeer scherp op gezondheid en nemen alle noodzakelijke maatregelen om besmettingen rondom opnamen te voorkomen", laat BNNVARA, dat dagelijks Khalid & Sophie uitzendt, weten. "We volgen daarbij net als alle omroepen het protocol voor de audiovisuele sector. En indien daar aanscherpingen in komen, zullen wij dit direct opvolgen."

Ook Omroep MAX, die de middagtalkshow Tijd voor MAX uitzendt, laat weten niet te gaan anticiperen op de oproep van Gommers. RTL, verantwoordelijk voor Humberto en Jinek, laat in een korte reactie weten "de huidige regels aan te houden en de eerstvolgende persconferentie af te wachten".

SBS6 laat desgevraagd weten dat een aanpassing van de richtlijnen ook "niet aan de orde" is. Op de zender is dagelijks de talkshow HLF8 met Johnny de Mol te zien.

De woordvoerder van NPO-talkshow Op1 was maandag niet bereikbaar voor commentaar.