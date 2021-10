Filemon Wesselink is heel competitief en kan er daarom slecht tegen als iemand met hetzelfde werk meer succes heeft. De presentator zegt in gesprek met Trouw dat hij erg gevoelig is voor status.

"Dat zit niet in auto's of kleding, maar ik vind het belangrijk dat mensen weten dat ik niet dom ben. Ik wil graag dat mensen denken dat ik een creatieve slimmerik ben", aldus de 42-jarige televisiemaker.

De prestatiedrang heeft Wesselink van huis uit meegekregen: als hij hielp in de beddenspeciaalzaak van zijn ouders, was zijn vader niet snel tevreden. "Dan kwam hij kijken wat ik deed en zei: 'Ben je nou nog niet klaar? Je bent al zo lang bezig.' Terwijl ik ervan overtuigd was dat ik heel hard had gewerkt. Nee, hij was niet echt teleurgesteld, hij dacht gewoon niet zo na over hoe hij dingen zei."

Dergelijke opmerkingen maakten Wesselink verdrietig, maar hij denkt dat het hem ook veel heeft gebracht. "Een bepaalde hardheid, strijdbaarheid. En daar ben ik juist dankbaar voor."

De presentator heeft bewondering voor iemand als Sophie Hilbrand, die volgens hem niet het gevoel heeft dat ze zich moet bewijzen ten koste van anderen. "Sophie is veel zelfverzekerder dan ik en kan ook oprecht blij zijn als iemand een mooi programma heeft dat goed scoort. Terwijl ik dan denk: nee, dat vind ik juist helemaal niet fijn. Wat dat betreft vind ik Sophie wel een mooier mens, zij heeft dat helemaal niet. Daarom voel ik die competitie bij haar ook niet, haar gun ik oprecht dat succes."

Hij wil echter niet meer op Hilbrand lijken. "Ik geloof niet in de maakbaarheid van de mens. Aan je gedrag kun je wel iets veranderen, maar niet echt aan wie je bent. Zelfs niet als je drieduizend zelfhulpboeken leest of een half jaar tussen de monniken gaat zitten. Persoonlijke groei is maar beperkt mogelijk. Als ik kijk naar wie ik vijftien jaar geleden was, zie ik dat mijn gedrag wel is veranderd, maar in de kern ben ik nog dezelfde persoon."