Acteur Alec Baldwin heeft vrijdag op Twitter voor het eerst gereageerd op het ongeval van donderdag, waarbij hij tijdens opnamen van de film Rust de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins doodschoot met een filmwapen.

"Mijn schok en verdriet over het tragische ongeval dat Halyna Hutchins - een echtgenote, moeder en diep bewonderde collega - het leven kostte, is niet in woorden te vatten", schrijft Baldwin in een tweet.

"Ik werk volledig mee met het politieonderzoek om erachter te komen hoe deze tragedie heeft kunnen plaatsvinden. Ik heb contact met haar man en bied hem en zijn familie mijn steun aan. Mijn hart is gebroken en is bij hem, hun zoon en iedereen die Halyna kende en liefhad."

Hutchins werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ze overleed daar enkele uren later aan haar verwondingen. Ook de 48-jarige regisseur Joel Souza werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens actrice Frances Fischer, die ook een rol heeft in Rust, heeft hij het ziekenhuis inmiddels weer verlaten.

Een politiewoordvoerder vertelde tegen The Hollywood Reporter dat betrokkenen momenteel worden ondervraagd en dat er bewijsmateriaal wordt verzameld. De 63-jarige Baldwin werd donderdag ondervraagd. Er is niemand gearresteerd. Wel zijn de opnames van de film voorlopig stilgelegd.