Dave Chappelle heeft aangegeven om de tafel te willen gaan zitten met de medewerkers van Netflix die zich gekwetst voelen door de grappen die hij over de transgendergemeenschap maakte in zijn nieuwe comedyshow The Closer. Dat heeft zijn woordvoerder laten weten aan TMZ.

Daarnaast laat de komiek weten dat hij "geen grappen meer maakt over transgender personen, tenzij iedereen erom zou kunnen lachen". "Het gesprek is gaande en Dave luistert hiernaar. Hij weet zeker dat we hier uit kunnen komen."

Tot op heden is Chappelle door niemand binnen Netflix benaderd om te komen praten. Dat staat in sterk contrast met eerdere uitspraken van Ashlee Marie Preston, de transactivist die de demonstratie tegen de komiek organiseerde. Zij claimde eerder dat "Dave ervoor kiest niet op te komen dagen".

Het team van Chappelle zet grote vraagtekens bij die bewering, omdat hij in Londen was om op te treden en in zijn show al aangaf geen enkele discussie uit de weg te gaan met welke groep dan ook.

Wel is de komiek van mening dat de medewerkers hem zelf moeten vragen voor een gesprek, nu hij een handreiking heeft gedaan. Chappelle meent dat empathie van twee kanten moet komen en dat het cancelen van mensen te allen tijde voorkomen moet worden.

Netflix-medewerkers organiseerden protest

De comedyspecial van Chappelle, die sinds begin oktober op Netflix staat, zorgde vrijwel meteen voor reuring bij de Amerikaanse homobelangenorganisatie GLAAD en de National Black Justice Coalition. Zij riepen op de show offline te halen, omdat Chappelle daarin onder meer zegt dat gender een vaststaand feit is. Ook vergelijkt hij de geslachtsdelen van transgendervrouwen met vegetarische burgers.

Toen duidelijk werd dat CEO Ted Sarandos van Netflix niet van plan is de show offline te halen, kondigde een deel van het Netflix-personeel aan een staking te willen organiseren, die afgelopen woensdag plaatsvond.

De protesterende werknemers zetten zich in voor een fonds om talenten uit de lhbtiq+-gemeenschap de kans te bieden zich te ontwikkelen. Ook wordt de directie opgeroepen voor een beter beleid te zorgen als het gaat om kwetsende content voor diverse bevolkingsgroepen.

Sarandos betuigde later spijt en stelt dat hij meer oog had moeten hebben voor de pijn van zijn medewerkers. Of de show offline wordt gehaald, is nog niet bekend.