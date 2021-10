Max Verstappen werkt niet meer mee aan de populaire Netflix-serie Drive to Survive over de Formule 1. De WK-leider in de koningsklasse vindt dat zijn interviews met de makers te vaak uit hun verband zijn getrokken.

Hoewel Verstappen dit seizoen met Lewis Hamilton in een felle titelstrijd is verwikkeld, zal hij daar dus niet over vertellen in het vierde seizoen van Drive to Survive.

De eerste drie seizoenen van de Netflix-serie bleken zeer succesvol en erin te slagen vooral het Amerikaanse publiek - dat niet echt met Formule 1 bekend is - te bereiken.

"Het moet als een boost werken voor de Formule 1 in de VS", legde Verstappen uit. "Maar ik vind het niet leuk om er onderdeel van te zijn."

De Nederlander legde deze week in de aanloop naar de Amerikaanse Grand Prix uit wat er volgens hem mis is met Drive to Survive. "In eerdere seizoenen werden quotes van mij in situaties gemonteerd, terwijl ik die dingen over een hele andere situatie zei. Er is heel veel nep in die serie."

'Ik wil dat het feitelijk is'

Volgens Verstappen wordt er ook rivaliteit tussen coureurs geveinsd die er helemaal niet is. "Dus ik besloot niet meer mee te doen en geen interviews meer te geven. Dan kunnen ze ook niets meer laten zien. Ik wil gewoon dat het feitelijk en echt is."

De Limburger verwacht dat zijn rivaliteit met Hamilton in het vierde seizoen van de serie wordt opgeblazen. "We liepen een keer per ongeluk tegen elkaar aan, dat zal er ook wel in zitten."

Het vierde seizoen van Drive to Survive verschijnt naar verwachting in maart 2022.