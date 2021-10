Ron Fresen is ongeneeslijk ziek. De politiek duider van de NOS zegt in een interview met de Volkskrant dat hij aan prostaatkanker lijdt. Fresen maakte donderdag ook bekend dat hij volgend jaar afscheid neemt van de NOS.

Op zijn 47e kreeg Fresen voor het eerst prostaatkanker. Daarna was hij elf jaar kankervrij. Tijdens een routinecontrole in november 2018 bleek dat zijn bloedwaarden niet goed waren.

"Ik wist meteen wat dat betekende. Bij recidive is het altijd uitgezaaid, altijd ongeneeslijk", zegt Fresen.

Voor Fresen was de nieuwe diagnose een harde boodschap. Hij moest zich afvragen hoelang hij nog met de ziekte kon leven. "De eerste weken bleef ik het liefst onder mijn dekbed liggen. Ik had nergens meer zin in."

Lange tijd verzweeg Fresen dat hij ziek was, omdat hij niet wilde dat de politici die hij sprak medelijden zouden voelen en dat dit zijn werk zou beïnvloeden.

Fresen zegt dat hij de nabije toekomst onder andere wil gebruiken voor de zorg voor zijn kleinzoon.