Tineke de Nooij had bepaalde verwachtingen toen ze met een cameraploeg naar Canada trok om Jomanda, met wie ze jaren bevriend was, op te zoeken. Het medium bleek echter een eenzaam bestaan te leiden en dat had De Nooij niet verwacht.

"Jomanda is bijna mensenschuw, een beetje paranoia", vertelt De Nooij over het nu 73-jarige medium in gesprek met NU.nl. "Dat vind ik erg verdrietig. We konden goed met elkaar opschieten."

De Nooij raakte in de jaren negentig bevriend met Jomanda nadat het medium een keer te gast was geweest in haar televisieprogramma Tineke en de Paranormale Wereld (1991).

"We gingen samen op pad, ze heeft nog bij mij gelogeerd in Zuid-Afrika en ik bij haar in Canada, maar da's ook alweer zo'n vijftien tot twintig jaar geleden. We hielden wel contact, maar de laatste tien jaar niet meer."

“Sylvia Millecam had zelf de verantwoordelijkheid over haar eigen leven.”

Ook heeft de tachtigjarige presentatrice drie documentaires gemaakt met Jomanda. "Ik ben in het buitenland geweest om haar te filmen bij healings die ze deed. Niet in Tiel, waar wekelijks tienduizenden mensen kwamen, omdat ik daar ook herkend zou worden. Maar in het buitenland weten mensen niet wie ik ben."

Jomanda vertrok uit Nederland na een slepende rechtszaak waarin ze uiteindelijk niet schuldig werd bevonden aan de dood van actrice Sylvia Millecam. Millecam overleed aan de gevolgen van borstkanker en volgens velen had Jomanda haar ertoe bewogen om zich niet te laten behandelen door artsen.

'Ik heb meerdere bijzondere dingen ervaren'

"Sylvia had zelf de verantwoordelijkheid over haar eigen leven", zegt De Nooij. "Voor mij is het heel belangrijk om te zeggen dat ze mij zelf heeft verteld dat ze geen hulp wilde van de reguliere gezondheidszorg en het op de alternatieve manier wilde proberen", aldus de presentatrice."

Ondanks de scepsis die er over Jomanda bestaat, gelooft De Nooij in haar als persoon én als medium. "Ik heb meerdere dingen ervaren. Ik had een keer last van mijn linkerheup, die kon ik bijna niet bewegen. Dat wist ze niet, maar toen ik haar in een kapelletje in Valkenburg zag legde ze meteen haar hand erop. Een uur later liepen we terug naar de auto, en zonder dat ik het doorhad kon ik in- en uitstappen zonder dat ik ergens last van had. Zulke dingen zijn meerdere keren gebeurd, ook bij andere mensen."

“Ik kan je vertellen dat 75 procent quatsch is, maar 25 procent bestaat uit mensen die echt speciale gaven hebben, dat heb ik zelf gezien en gevoeld.”

"Ik heb twee jaar lang programma's gemaakt over paranormale zaken en ik heb heel wat afgereisd daarvoor", gaat De Nooij verder. "Ik kan je vertellen dat 75 procent quatsch is, maar 25 procent bestaat uit mensen die echt speciale gaven hebben, dat heb ik zelf gezien en gevoeld. Als je daar niet in gelooft, hoef je er ook niks mee te doen. Maar ik heb meegemaakt dat ook mensen die er niet in geloofden na een healing zeiden: wat is me nou weer overkomen?"

De vierdelige serie Jomanda: Lady Of The Light is vanaf vrijdag 29 oktober te zien bij discovery+. Overigens is sinds vorige week ook bij Videoland een documentairereeks te zien over Jomanda, waarvoor De Nooij werd geïnterviewd.