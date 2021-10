Clarice Gargard stopt na vijf jaar als columnist van NRC. Gargard, de eerste zwarte vrouwelijke columnist van de krant, wil zich op onder andere het maken van een documentaire voor de VPRO richten.

In haar column van woensdag blikt Gargard terug op haar tijd als columnist bij de krant. In de bespiegeling stelt ze vast dat ze zich aanvankelijk had verkeken op haar functie.

"Ik had het niet eerder gedaan, dus dacht dat ik het wel kon. Net zo zelfoverschattend als een middelmatige witte man van middelbare leeftijd - al maak ik het wel waar. Hup gelijkwaardigheid!"

De 33-jarige Gargard schreef in haar columns vaak over thema's als racisme en inclusiviteit. Ze erkent in haar laatste column dat ze soms moeite had met de felle reacties die haar ten deel vielen. Ten slotte spreekt ze de hoop uit dat ze met haar columns mensen heeft geïnspireerd om mensen op andere gedachten te brengen.

"Ik hoop bijgedragen te hebben aan wat verschuivingen in denkbeelden en dat degenen die zich in mij herkennen zich minder alleen voelen. En weten dat je plekken kunt betreden die niet voor jou gemaakt zijn en soms ook je eigen kaders kunt creëren. Omdat niks buiten jou om jou definieert, hoe hard de buitenwereld het ook probeert."