Ron Fresen is vanaf mei 2022 niet meer in dienst als vaste duider en verslaggever van het NOS Achtuurjournaal. Hij wil meer tijd hebben om andere dingen te doen.

"Het is een zware baan die dag en nacht veel van je vergt, zeker in deze tijd van politieke en maatschappelijke spanningen", zegt hij in een persbericht van de NOS. "Ik vind het een prachtbaan en heb het altijd met veel passie en energie gedaan."

De 62-jarige Fresen zal tot die tijd nog wel de formatie, een nieuw kabinet en de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 voor de NOS volgen.

Fresen is sinds 2004 werkzaam voor de NOS. Daarvoor was hij verbonden aan onder andere Veronica Nieuwsradio en Omroep West.

Toen in 2015 een man het pand van de NOS in Hilversum binnendrong en een bedreigende situatie ontstond, nam Fresen de presentatie van het journaal op zich.