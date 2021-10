Bij het kantoor van streamingdienst Netflix in Los Angeles protesteerden woensdag tientallen transgenders tegen de wijze waarop Netflix is omgegaan met kwetsende uitspraken die cabaretier Dave Chappelle deed in een show. In de show The Closer maakte Chappelle grappen over de genitaliën van transgenders. Ook zei hij dat de transgendergemeenschap "te weinig eelt op de ziel heeft". Met de betoging hopen de actievoerders Netflix te bewegen de show van de streamingdienst te verwijderen.

De trans-demonstranten en sympathisanten kregen in Hollywood te maken met een tegendemonstratie. Een handjevol actievoerders lieten zich bij het gebouw zien met borden waarop ze hadden geschreven van grappen te houden. Daarmee steunden ze Chappelle en de vrijheid van meningsuiting.

De werknemers van Netflix willen, in tegenstelling tot de trans-demonstranten in Hollywood, niet dat Netflix de show van Chappelle verwijdert. Ze ijveren voor een fonds om talenten uit de lhbtiq+-gemeenschap de kans te bieden zich te ontwikkelen. Ook wordt de directie opgeroepen voor een beter beleid te zorgen als het gaat om kwetsende content voor diverse bevolkingsgroepen.

Netflix-baas Ted Sarandos heeft woensdag spijt betuigd omdat hij het veelbesproken programma van Chappelle heeft verdedigd.