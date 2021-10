Tientallen transgender personen hebben woensdag bij het kantoor van Netflix in Los Angeles geprotesteerd tegen de wijze waarop is omgegaan met kwetsende uitspraken die cabaretier Dave Chappelle deed in zijn show The Closer. Met de betoging hopen de actievoerders de streamingdienst te bewegen de show uit het aanbod te halen.

De demonstranten kregen te maken met een tegendemonstratie. Een handjevol actievoerders lieten zich bij het gebouw in Los Angeles zien met borden waarop ze hadden geschreven van grappen te houden. Daarmee steunden ze de beslissing van Netflix om de show niet te verwijderen.

Een groep werknemers van Netflix organiseerde woensdag eveneens een protestactie tegen de manier waarop de leiding van het bedrijf was omgegaan met de omstreden show van Chappelle. Hierbij werd opgeroepen een transgender persoon toe te laten tot de raad van bestuur.

De protesterende werknemers zetten zich in voor een fonds om talenten uit de lhbtiq+-gemeenschap de kans te bieden zich te ontwikkelen. Ook wordt de directie opgeroepen voor een beter beleid te zorgen als het gaat om kwetsende content voor diverse bevolkingsgroepen.

Netflix-baas Ted Sarandos heeft woensdag spijt betuigd voor de manier waarop hij de show van Chappelle verdedigde. Hij stelt dat hij meer oog had moeten hebben voor de pijn van zijn medewerkers.

Chappelle zelf trad woensdagavond op voor 3.500 mensen in Londen. Hij kondigde aan door de Verenigde Staten te gaan toeren met The Closer, mocht Netflix besluiten de show te verwijderen.