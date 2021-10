Voor het eerst in zijn historie is radiozender Qmusic marktleider geworden. Programmadirecteur Dave Minneboo benoemt de belangrijkste oorzaken van dit succes. "Blijf hetzelfde doen. Ga niet zwabberen en bedenk niet iedere dag een andere missie", is het devies.

Drie jaar geleden werd Minneboo programmadirecteur bij Qmusic. Hij introduceerde een nieuwe programmering en een nieuwe ochtendshow. "Waarom het zo lang duurde voordat we marktleider werden? Drie jaar is juist heel snel in radioland", zegt hij tegen NU.nl.

"Maar we hebben ook de wind mee gehad. Edwin Evers stopte bij 538 en het radiolandschap werd opnieuw ingericht. Mattie (Valk, red.) en Marieke (Elsinga, red.) hebben zo'n goede chemie dat we een vliegende start konden maken."

Toch wil hij het succes van de zender niet alleen aan de dj's ophangen. "Je kunt niet met elf Messi's spelen. Je hebt mensen nodig die niet in de spotlights staan, maar wel alles in het werk stellen zodat Mattie, Marieke het goed kunnen doen. Wij hebben bijvoorbeeld met Marlies Hartendorf de beste eindredacteur van Nederland, die zie je alleen nooit."

'Iedereen zegt het, wij doen het'

Qmusic is volgens Minneboo ook de grootste geworden, omdat de luisteraar centraal staat. Maar dat zegt toch zo'n beetje iedere zender? "Iedereen zegt het, maar wij doen het. Bij andere zenders win je een wassen beeld van een bekende persoon. Bij ons wordt er een wassen beeld van jou gemaakt en kom je in Madame Tussauds te staan."

Net zo belangrijk is volgens hem het beleid dat je als zender voert. "Qmusic is zestien jaar geleden in de markt gezet als zender die het leven van de luisteraar iedere dag een stukje leuker wil maken. Zo'n missie moet je in alles wat je doet vasthouden. Hetzelfde blijven doen is gewoon heel belangrijk. Je moet niet gaan zwabberen of elke dag een andere missie bedenken en daar achteraan gaan hobbelen. Hou vast aan waar je in gelooft en stem de muziek die je draait en de acties die je verzint daarop af. Als je kijkt naar andere stations, dan zie je toch dat sommige zijn gaan zwalken. Daarmee verlies je luisteraars."

'Radio 2 zal weer marktleider worden'

538 was bijna twee decennia lang marktleider en Radio 2 nam de toppositie vervolgens over. Minneboo verwacht dat Qmusic het marktleiderschap binnenkort ook weer aan die zender zal kwijtraken als de Top 2000 van start gaat. "Dat heeft zo'n invloed op de luistercijfers. Daarna zullen wij wel weer flink in de buurt van Radio 2 komen."

In de mediawereld lijkt niets meer heilig: programma's worden overgenomen, presentatoren verkassen en zenders worden samengevoegd. Een overname van de Top 2000 is bij Qmusic op dit moment echter geen onderwerp van gesprek.

"Dat staat iets te ver van ons vandaan, denk ik. Dat past veel beter bij de publieke omroep. Onze Top 2000 is eigenlijk de Foute 1500 die we in juni doen. Dat past beter bij ons. Ik geloof er ook niet in dat je concepten gewoon van elkaar kunt kopiëren. De Top 2000 is meer dan radio alleen, het is ook op televisie. Mensen worden ermee gebombardeerd."

'Je kunt van oneerlijke concurrentie spreken'

Qmusic moet het zonder aanverwante televisiezenders doen en eigenlijk vindt Minneboo dat een beetje irritant. Hoewel publieke radiozenders zich weer aan striktere regelgeving moeten houden als het bijvoorbeeld gaat om winst maken en investeren.

"Ik vind het frustrerend als je af en toe leest dat de publieke omroep geen marketingbudget zou hebben. Kijk eens hoeveel reclame ze op televisie maken voor Radio 2 en de Top 2000. Volgens mij hebben ze het grootste budget van de hele mediawereld. En ze zijn in tegenstelling tot de commerciële zenders in het hele land te ontvangen. 3FM valt overal te beluisteren, maar als je naar Limburg rijdt, ontvang je Qmusic al niet meer. Als je het zo bekijkt, kun je wel van oneerlijke concurrentie spreken."

'We gaan een oudere doelgroep aanspreken'

Op dit moment wint de trots het van de ergernis en wordt er bekeken hoe Qmusic het succes langer zou kunnen vasthouden. "Als de baas in mijn kantoor zou stappen met de vraag wat we moeten doen om Qmusic de komende vijf jaar de grootste te laten blijven, dan adviseer ik een extra radiostation op te starten om het marktaandeel te vergroten", zegt de programmadirecteur.

"Op FM zal het lastig worden om er een zender bij te krijgen, maar er liggen plannen klaar om meer digitale zenders uit te rollen. Er komen drie nieuwe DAB+-kanalen, die zijn vooral geschikt voor in de auto. Daarmee gaan we ook een iets oudere doelgroep aanspreken."