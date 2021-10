Bijna twee miljoen mensen hebben dinsdag op RTL 7 gezien hoe Ajax met 4-0 van Borussia Dortmund won en daardoor heel dicht bij de achtste finales van de Champions League is gekomen.

De voetbalwedstrijd was het best bekeken programma van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek. De wedstrijd zorgde daarnaast voor een piek op RTL 7. Geen enkel ander programma op de zender kwam in de buurt van dat grote aantal kijkers.

Ook de nabeschouwing werd goed bekeken: zo'n miljoen mensen bleven hangen na de wedstrijd. De voorbeschouwing trok minder kijkers, wat de uitzending met 529.000 kijkers de negentiende plek in de dagtop 25 opleverde.

Na elf minuten kwam Ajax al op een 1-0-voorsprong door een eigen doelpunt van Dortmund-aanvoerder Marco Reus en na 25 minuten schoot Daley Blind de 2-0 binnen. Na rust scoorden ook Antony en Sébastien Haller nog voor de Amsterdammers.

Door de overwinning gaat Ajax met de volle negen punten uit drie wedstrijden soeverein aan kop in groep C. Als de Amsterdammers over twee weken ook de uitwedstrijd tegen Dortmund winnen, is het zeker dat ze na drie jaar weer in de knock-outfase van de Champions League staan. De ploeg speelt daarna ook nog uit tegen Besiktas en thuis tegen Sporting CP.